Dailymilan.it - Pagelle Empoli-Milan, Abraham delude, Tomori ingenuità grave. Tutti i voti

Nelledi, sono Tammye Fikayoi peggiori dei rossoneri, il difensore commette un.Ilvince ade lo fa grazie ai campi fatti da Sergio Conceição. Fuori dal campo Tammy, Alex Jimenez e Youssef Fofana e ilconquista tre punti fondamentali nonostante le inferiorità numerica. Proprio l’attaccante inglese dopo la doppietta fatta contro la Roma ha disputato una prestazione davveronte.Secondo idei tre principali quotidiani sportivi, l’attaccante inglese è il peggiore in campo dei rossoneri: 5 per Tuttosport e la Gazzetta dello Sport, 5,5 invece per il Corriere dello Sport. Il numero 90 ha sprecato l’occasione di provare a convincere il tecnico portoghese in vista della sfida di Champions League contro il Feyenoord.