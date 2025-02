Oasport.it - Pagelle discesa maschile Mondiali 2025: Von Allmen talento raro, Paris beffato, Odermatt non brilla

Franjo von10 e lode: primo Mondiale per il classe 2001 elvetico e subito medaglia d’oro in. L’altro giorno in superG non aveva convinto, arrivando dodicesimo, ma oggi fa un vero e proprio capolavoro. Nella seconda parte della pista ha rischiato ogni linea possibile immaginabile, ha spinto a tutta, ha fatto correre gli sci, ha forzato probabilmente anche oltre il normale e si è preso la medaglia d’oro, battendo un veterano come Kriechmayr. Ilcristallino era evidente, ma che la crescita in questa stagione fosse così repentina era davvero difficile da credere.Vincent Kriechmayr 9.5: una medaglia che sembrava insperata per l’austriaco, anche solo qualche settimana fa. Il fuoriclasse nativo di Linz era uscito malconcio da Wengen, stirandosi i legamenti del ginocchio.