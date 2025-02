Lopinionista.it - “Pagani per Pagani”, l’omaggio a Herbert da parte della sorella Caroline

ROMA – Si intitola “per” ed è uscito lo scorso 29 novembre il doppio album con cui l’attrice e cantanteomaggia il fratelloattraverso collaborazioni prestigiose, tra cui Danilo Rea, Fabio Concato, Giorgio Conte, Shel Shapiro e Moni Ovadia. L’album celebra l’amore in tutte le sue forme, intrecciando arti diverse come musica, poesia, teatro e pittura, e riaffermando il ruolo dicome artista visionario e poliedrico, che aveva già anticipato temi ancora oggi centrali come la pandemia, la guerra, il cambiamento climatico e la necessità del riciclo. Finora dal disco sono stati estratti due singoli: “Palcoscenico” e “Albergo a ore”.ci lascia un’opera di un’attualità bruciante, di impressionante ricchezza, modernità e contemporaneità, di analisi e di prospettiva, generosa, senza concessioni e compromessi.