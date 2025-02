Lettera43.it - Paesi baltici collegati alla rete elettrica europea, Von der Leyen: «Tagliati gli ultimi legami con la Russia»

«Oggi colleghiamo gli Statidell’Europa continentale. Stiamo tagliando glirimasti con la. Sono finalmente liberi da minacce e ricatti. Questo è un giorno storico». Lo ha detto la presidente della CommissioneUrsula von dernel corso della cerimonia a Vilnius. Quello di Estonia, Lettonia e Lituania è un passaggio (fortemente) simbolico più che pratico, dato che le tre nazioni hanno smesso di acquistare elettricità russa o bielorussa da maggio del 2022.Il passaggio era stato inizialmente programmato per la fine del 2025Elettrodotto (Getty Images).Estonia, Lettonia e Lituania si sono disconnesse drussa l’8 febbraio. Poi per circa 24 ore il sistema elettrico dei treè andato avanti in maniera autonoma, in “modalità isola”.