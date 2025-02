Sport.quotidiano.net - Ostia Mare-US Livorno 0-2, le pagelle: Bacciardi, che personalità. Malva, il gol ripaga tutto

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 febbraio 2025 - Ecco i voti alla squadra amaranto dopo la trasferta vittoriosa con l’. Cardelli 6.5: Super attento, provvidenziale in alcune situazioni. Evita il pareggio.Brenna 6: partita senza alcun rischio.Risaliti 6.5: Mezzo punto in più perché pericoloso anche in fase offensiva.Siniega 6: Francamente dalla sua parte passano pochi pericoli, argina gli attaccanti avversari.Ndoye 5.5: Non brilla, deve ritrovarsi per finire il campionato con la stessa qualità con cui ha iniziato. (Dal 50’ Bonassi 6: Forze fresche per gestire il vantaggio).Bellini 6.5: Metronomo del centrocampo, assist perfetto per il raddoppio.6.5: Partita di grande, vivace in fase offensiva e prezioso in quella di non possesso. (Dall’85’ Calvosa sv)Marinari 6.5: Altra grande gara di sacrificio, partita dopo partita conferma la sua inamovibilità.