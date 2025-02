Sport.quotidiano.net - Ostia Mare-US Livorno 0-2, gli amaranto volano: altri tre punti preziosi

Lido 9 febbraio 2025 – Vittoria fondamentale per l’Unione Sportiva1915 che sul campo dell’vince per 0-2. Due reti nel primo tempo per gliche passano poco dopo il quarto d’ora di gioco con Russo e raddoppiano nei minuti di recupero con Malva. Modulo confermato per mister Paolo Indiani che conferma il 3-4-2-1 con Daniele Cardelli in porta, seguito da Duccio Brenna, Giacomo Risaliti e Giacomo Siniega. Sugli esterni invece chance dal primo minuto per Moussa Seck Ndoye con Jacopo Marinari sulla corsia opposta. A centrocampo spazio per il solito Filippo Bellini insieme ad Andrea Bacciardi, all’esordio da titolare in maglia. In attacco invece torna titolare anche Alessandro Malva insieme a Federico Russo, alle spalle dell’unica punta Simone Rossetti.