Gqitalia.it - Oscar 2025, il punto sugli scandali che complicano e ingarbugliano le previsioni sui possibili vincitori

Leggi su Gqitalia.it

Si sta avvicinando la cerimonia degli(la notte tra il 2 e il 3 marzo) e mai come quest’anno si è alzato un putiferio prima della consegna delle statuette. Due anni fa c’era lo spettro dello sciopero degli attori e sceneggiatori di Hollywood, ma quest’anno ci sono diverse polemiche e molto mirate. Il dramma degli incendi che ha paralizzato Los Angeles è stato il primo sentore di un’annata complessa. Karla Sofia Gascón, Fernanda Torres e The Brutalist sono in mezzo a un polverone.I tweet razzisti di Karla Sofia GascónL’attrice transgender di Emilia Pérez, che molti incoronavano già come Miglior attrice protagonista, è stata messa in un angolo da Netflix, che ha interrotto la campagna per la sua candidatura dopo che sono emersi dei vecchi tweet razzisti in seguito a una segnalazione dalla giornalista Sarah Hagi.