Ortezzano in festa per i cento anni di Teresa

inper il centesimo compleanno diTassotti, raggiunta da tantissimi amici e parenti, che hanno voluto festeggiarla. Con loro oltre gli amministratori comunali ed il sindaco Carla Piermarini, che ha consegnato una targa alla centenaria. A far, presente al taglio della torta, anche il parroco don Marino Ramadori. Nata e vissuta per tutta la sua vita adè ultima di tre sorelle, ed ha sempre svolto lavoro nei campi ed in casa. "Ai nipoti raccontava che alla Croce c’erano tanti poveri – dice il sindaco – e lei e la sua famiglia cercavano di aiutare chi era in difficoltà". Sposatasi con Memo (Domenico Camilli) la coppia non ha avuto figli, ma ha stretto nel tempo forti relazioni familiari con nipoti e pronipoti, e di stima con la comunità ortezzanese.