Oroscopo Paolo Fox | previsioni del giorno 10 febbraio 2025

Cosa prevede l'diFox per il 10? La Luna transita in Leone, dopo un weekend in Cancro. Ha inizio una settimana grintosa, anche se qualche insidia da combattere non mancherà. Con la guida dell'astrologo italiano, sarà possibile trarre il massimo da queste 24 ore. Passiamo in rassegna leastrologiche diFox di lunedì 10, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.10Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Secondo l'giornaliero, anche in queste 24 ore la confusione potrebbe rendere tutto più complicato. Non abbattetevi perché già da domani la situazione dovrebbe migliorare sensibilmente: su con la vita! Toro - Fate attenzione alle spese e ai soldi.