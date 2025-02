Velvetgossip.it - Oroscopo Branko: Bilancia in crisi e Sagittario tra tormenti il 9 febbraio 2025

In un clima di riflessione e introspezione che caratterizza l’inizio di, noto astrologo e voce di riferimento su Radio RDS, ha delineato le previsioni zodiacali per la giornata di oggi, domenica 9. Le sue analisi non si limitano a vaghe indicazioni, ma offrono spunti significativi per affrontare le sfide quotidiane. Scopriamo quindi come i vari segni zodiacali si stanno preparando ad affrontare le tensioni e le opportunità che questo periodo ha in serbo.: un cielo tempestosoPer ilprevede una giornata caratterizzata da una certa inquietudine. “C’è qualcosa che vi tormenta e vi complica il sonno”, afferma l’astrologo, invitando i nati sotto questo segno a mantenere la calma. È un periodo in cui le critiche sembrano fioccare da ogni parte, rendendo difficile la serenità interiore.