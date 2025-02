Lanazione.it - Ordinanza comunale

TERNI I negozi chiudono a decine, restano vuoti e abbandonati, ma dal 12 febbraio e fino al 21 aprile scatta l’, firmata dal sindaco Stefano Bandecchi, che impone di tenere in condizioni di decoro locali e vetrine, a pena di multe fino a 480 euro. "Gli affittuari, i concessionari o i titolari di diritti reali di godimento di locali destinati ad attività commerciale, artigianale, di servizio o direzionale - si legge nel provvedimento – , devono tenere pulite le saracinesche; tenere pulite le vetrine e che dovranno risultare, in caso di locali vuoti visibili dalla pubblica via, prive di ogni messaggio pubblicitario non autorizzato, affissioni o avvisi anche se fatti da terzi con o senza scopo di lucro, fatta eccezione per le eventuali comunicazioni di trasferimento dell’attività in altro luogo o dell’offerta in vendita o locazione dell’immobile (semprechè autorizzati); mantenere i locali vuoti visibili dalla pubblica via in condizioni di decoro e comunque puliti oltrechè privi di rifiuti;, tali locali vuoti potranno essere oscurati possibilmente ricorrendo a manifesti recanti le immagini dei principali luoghi di interesse storico, artistico, culturale, ambientale o paesaggistico; eliminare i rifiuti accumulati nell’intercapedine tra le saracinesche e le vetrine; mantenere in stato di decoro l’eventuale area esterna di proprietà privata"