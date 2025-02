Isaechia.it - Ora o mai più Vs C’è Posta per Te: ecco chi ha vinto la quinta sfida di ascolti

È andata in onda ieri sera lapuntata di C’èper Te, il programma di punta del palinsesto di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi che con la sua ventottesima edizione ha raggiunto uno storico traguardo. È a oggi infatti il people show più longevo della televisione italiana.Rai Uno ha invece offerto ai suoi telespettatori lapuntata di Ora o mai più, il programma televisivo condotto da Marco Liorni che ha visto trionfare per la terza volta l’ex allievo di Amici Pierdavide Carone.Chi hala? Anche ieri sera C’èper Te ha confermato di essere una vera macchina da guerra.4.632.000 telespettatori hanno seguito il programma di Canale 5, per uno share pari al 32%. Le storie raccontate continuano a coinvolgere edizione dopo edizione il pubblico, sempre molto attivo anche sul web.