Ora o mai più pagelle | Masini pronto per Sanremo 9 Patty Pravo gaffe stupida 5

La musica torna a scaldare i salotti degli spettatori di Rai 1 con la quinta puntata di Ora o mai più. Il programma, andato in onda sabato 8 febbraio e condotto da Marco Liorni, ci ricorda, qualora le avessimo dimenticate, voci bellissime che hanno segnato la storia della musica italiana. Nomi pronti a riprendersi la scena tornando su un ambito palco, reinterpretando i successi artistici del Paese e sottoponendosi alle critiche (ma anche ai complimenti) di un’attenta giuria, composta da Rita Pavone, Gigliola Cinquetti, Alex Britti, Raf,, Donatella Rettore, Marcoe Riccardo Fogli. Ma, tra un successo e l’altro, non sono mancati momenti significativi, sia per carico emotivo, sia per scambi tra i protagonisti della puntata. Ecco ledella serata.” con Antonella Bucci.