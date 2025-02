Superguidatv.it - Ora o mai più 2025: Pierdavide Carone vince la quinta puntata. La classifica dell’8 febbraio

È andata in onda ieri sera, sabato 8, su Rai1 laattesissimadella nuova edizione del programma tv dal titolo ‘Ora o mai più’, il talent show musicale condotto in questa edizione da Marco Liorni. Ma cosa è successo durante la? Scopriamo insieme chi ha vinto e ladella serata.Orata o mai più: vincitoreDurante ladi Ora o mai più i concorrenti in gara accompagnati dai loro coach si sono sfidati a suon di musica. Quella di sabato 8è stata unadove non sono mancate emozioni e che ha visto trionfare, che si è trovato al centro di una polemica con Gigliola Cinquetti, quando a inizioincontra la madre che sale sul palco e chiede alla Cinquetti: “Farete ‘Non ho l’età?'”.