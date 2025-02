Lortica.it - Opocsoro

?? Attenzione! Anche oggi le stelle non risolveranno i tuoi problemi. Ma almeno ti farai una risata, sempre che il tuo segno te lo permetta.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi hai deciso che avrai ragione a tutti i costi. Peccato che l’universo abbia deciso il contrario. Accetta la sconfitta con dignità. o almeno prova a non sbattere porte e insultare sconosciuti. Toro(20 aprile – 20 maggio)Giornata perfetta per non fare assolutamente niente. Tanto lo fai benissimo. Continua così, il tuo divano ti ama più di quanto abbia mai fatto qualsiasi essere umano. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Il tuo cervello oggi sembra un browser con 87 schede aperte e la musica che parte da chissà dove. Trova la fonte del casino prima che qualcun altro decida di chiuderti tutto con la forza. Cancro (21 giugno – 22 luglio)Ti senti trascurato e oggi piangerai per un motivo assurdo, tipo una pubblicità di biscotti.