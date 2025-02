Operaio edile lasciato davanti ospedale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.20 La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta sul caso di un, molto probabilmente lavoratore in nero, un ragazzo peruviano di 22 anni,che nei giorni scorsi è statoferito gravementeall'di Rivoli in provincia di Torino. Si è pensato ad una rissa ma le indagini hanno accertato che si è trattato di un infortunio sul lavoro in un cantiere di Collegno (To).Sarah Pantò,segretaria Cgil Torino dice che il lavoro nero nega i diritti ed espone a rischi gravi per sicurezza e assistenza su infortuni