Thesocialpost.it - Onore a Roberto Andò per “L’abbaglio”, perché il Risorgimento ha fatto l’Italia (e i borbonici no)

Leggi su Thesocialpost.it

Sarà che la biblioteca casalinga era intasata dai romanzi di Carlo Alianello. Sarà che il nonno paterno era nato – come tutta la sua famiglia – in quel di Cascano di Sessa Aurunca. Sarà che al nonno piaceva raccontarmi che suo padre gli raccontava di quando il Re Francesco II delle Due Sicilie – e forse anche Ferdinando II – faceva fermare la carrozza e scendeva per salutare l’esiguo contado cascanese. Sarà che ometteva di soffermarsi sulche Cascano è situato in cima a una collinetta attraversata dalla Via Appia, e dunque probabilmente la carrozza si fermava un po’ per far riposare i cavalli, prima di riprendere, in discesa, la via per Napoli. Sarà che presto, quando si andava a trovare i parenti, mi venne il dubbio che quella pausa davanti al Palazzetto Rossi non fosse per omaggio al popolo ma una necessità.