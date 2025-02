Vanityfair.it - Omicidio Sharon Verzeni, il compagno Sergio Ruocco: «I sospetti su di me sono stati durissimi, sono morto con lei, mi sveglio la mattina e aspetto che la giornata finisca»

Leggi su Vanityfair.it

Per un mese ha dovuto reggere isu di lui, oggi - in vista del processo - chiede giustizia: «L’assassino deve stare in carcere fino al suo ultimo giorno. Ha distrutto la nostra vita, ho a casa l’anello con cui le avrei fatto la proposta. Adesso milache la».