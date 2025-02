Feedpress.me - Omicidio Quintanilla, martedì gli accertamenti nell’appartamento di Gonzalez Rivas

Sono stati fissati perprossimo glialla periferia di Milano in cui Pablo Heribertoviveva con la compagna, Jhoanna Nataly, che per stessa ammissione dell’uomo ha ucciso, anche se non in modo intenzionale. Il 48enne salvadoregno è stato fermato l’altro ieri ed è a San Vittore , in attesa della decisione della gip Anna Calabi.