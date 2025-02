Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Nada Cella, dopo quasi trent’anni al via il processo. La rivelazione del commercialista dove lavorava: “Conoscevo la sospettata”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sembrava un caso destinato all’oblio e invece due giorni fa si è aperto a Genova, per la prima volta29 anni, ilsul delitto di Chiavari. Era il 6 maggio del 1996 quando la 24ennefu brutalmente assassinata nello studiodi via Marsala, a Chiavari,come segretaria. A ritrovarla in un lago di sangue fu il suo titolare Marco Soracco, inizialmente sospettato per l’della ragazza.La donna “dei bottoni” – A distanza di 29 anni, oggi è imputata con l’accusa diaggravato dai futili motivi l’ex insegnante Anna Lucia Cecere, che subitoil delitto si è trasferita a Boves (Cuneo). Nell’ipotesi dell’accusa, la Cecere avrebbe assassinato la vittima perché accecata dalla gelosia nei confronti diper Soracco di cui la donna pare si fosse invaghita.