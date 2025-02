Ilgiorno.it - Omicidio di Jhoanna Nataly, il telefono spento alle 4.39 e la Punto sulla Statale 11: tutti i movimenti del killer

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Ore 10.26 del 28 gennaio, i carabinieri della stazione Greco Milanese si presentano a casa diQuintanilla V. Adrtarli è stata la telefonata di una cardiologa del Sacco, che ha assunto la quarantenne salvadoregna come baby-sitter e che da 48 ore non riesce a mettersi in contatto con lei: l’ultima volta che l’ha sentita, nel tardo pomeriggio del 24, le ha detto che avrebbe riportato appena possibile i guanti di uno dei bambini che accudiva. Poi il silenzio. I militari entrano nel monolocale al piano terra di piazza dei Daini 4/2 dall’unico ingresso censito: il convivente Pablo Heriberto Gonzalez Rivas mette distanza tra sé e, definendosi amico e coinquilino, e spiega che la quarantenne si è “trasferita in un luogo a lui sconosciuto da una settimana”; poi aggiunge, senza che nessuno glielo chieda, che entrambi assumono “il farmaco Rivotril”, medicinale a base di benzodiazepine.