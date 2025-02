Tg24.sky.it - Omicidio baby sitter a Milano, il compagno resta in carcere: "Può inquinare le prove"

in cella Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, il 48enne salvadoriano che ha confessato di aver ucciso la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla e di aver messo il cadavere in un borsone poi gettato nelle campagne tra Inzago e Cassano d'Adda, nel milanese. Lo ha deciso la gip di, Anna Calabi, che ha convalidato il fermo e accolto la richiesta della Procura didi disporre la custodia cautelare inritenendo sussistenti il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, ma non quello di reiterazione del reato. Intanto si cerca il corpo della donna nella zona tra Inzago e Treviglio, comuni a metà strada da Cassano d'Adda, tra le province die Bergamo, in un'area vasta oltre dieci chilometri. Qui i carabinieri guidati da Antonio Coppola concentrano gli sforzi per trovare il cadavere.