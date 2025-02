Ilgiorno.it - Oltre 400 segnalazioni di abbandono scolastico. Il Comune lancia l’Osservatorio sulla dispersione

Dal 2021 ad oggi a Milano si sono contate400di mancato assolvimento dell’obbligoo diprecoce della scuola. Dati raccolti dal, dati che hanno convinto la stessa amministrazione are un bando esplorativo per reclutare realtà del terzo settore interessate a costituire un OsservatorioScolastica finalizzato ad approfondire e prevenire il fenomeno.il 33% degli studenti dell’ultimo anno della scuola media non ha competenze adeguate in lingua italiana (dato Invalsi 2021). E questa situazione "dipende soprattutto dalla presenza di una proporzione di popolazione straniera elevata, sopra i livelli nazionali". Secondo i riscontri del Ministero dell’Istruzione, la percentuale di popolazione straniera frequentante le scuole medie e superiori a Milano è "più del doppio rispetto alla media nazionale ed è passata dal 10,1% al 22,1% nelle secondarie di primo grado e dal 7,5% al 18% in quelle di secondo grado.