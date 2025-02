Sport.quotidiano.net - Olimpia, ancora uno sprint. Domina e poi si ferma. Dimitrijevic e Shields battono Sassari in volata

Leggi su Sport.quotidiano.net

Presentarsi a Torino con un sorriso deciso, un Fabien Causeur in più nel motore e la speranza di aggiungere a breve anche Nikola Mirotic. "Una vittoria molto solida dopo una settimana complicata, da domani si pensa alla Coppa Italia" commenta Neno, 15 punti e 9 rimbalzi alla sirena, dopo il successo diMilano sulla Dinamoche chiude una settimana vissuta interamente in trasferta tra Monaco di Baviera (unico ko), Kaunas e Sardegna. Settima vittoria nelle ultime otto uscite in LBA, una notte in seconda posizione per quanto in larga coabitazione. Quante belle notizie per la squadra di Ettore Messina, anche se c’è apprensione per un Nico Mannion acciaccato nel finale. Sul campo, la Dinamo ha problemi da tempo. L’impiega qualche minuto per carburare, poi si prende 12 punti di Bolmaro nel primo tempo (10 dei primi 13 di squadra) e tocca anche il +10 in chiusura di terzo quarto.