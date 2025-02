Ilnapolista.it - Ogni volta che alla 23esima Conte è stato avanti di tre punti, poi ha vinto il campionato (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Marco Ciriello sulladello Sport analizza la conferenza stampa di Antoniovigilia di Napoli-Udinese. Ciriello parla di “fase Benitez” quandoparla di centro sportivo e tira fuori anche qualche statistica.Leggi anche: De Laurentiis a 75 anni ha la forza per investire su stadio e centro sportivo? (Repubblica)ha tirato fuori il centro sportivo come opportunità di crescitaScrive Ciriello sulla:Quando un allenatore parla di centro sportivo un presidente mette manopistola oppure lo costruisce. E poi comunque l’allenatore se ne va. Mache èprecoce in tutto – ha ringraziato prima ancora di fare – sta, perché di solito la fase Benitez sopraggiunge dopo almeno una stagione, una stagione e mezza, e dopo almeno due visite a Pompei eReggia di Caserta e una estate piena a Capri.