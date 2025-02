Agi.it - Nuovo pareggio per il Napoli, 1-1 con l'Udinese

AGI - Secondoconsecutivo per ilche al Maradona non va oltre l'1-1 contro l'. Gli azzurri di Conte erano passati in vantaggio al 37mo con McTominay su cross di Di Lorenzo, immediato ildi Ekkelenkamp al 40mo con un bel diagonale dopo una palla persa in uscita da Mazzocchi. Domani sera l'Inter, in scena contro la Fiorentina, ha la possibilità di accorciare a -1 le distanze rispetto alla capolista. La compagine bianconera prova subito a rendersi pericolosa al 3' con un tiro di Thauvin sugli sviluppi di corner, sul quale è decisivo l'intervento di Meret. Tre minuti più tardi arriva la risposta dei ragazzi di Antonio Conte, con il colpo di testa di McTominay sul cross di Politano, che viene parato da Sava. Al 10' la squadra ospite va vicina al vantaggio con Lucca che, su assist di Thauvin, anticipa Di Lorenzo e sfiora il palo alla sinistra di Meret.