Nuovo disciplinare del marmo | Molte migliorie introdotte da noi

Il consigliere comunale dei 5 stelle, Matteo Martinelli, si dice soddisfatto del percorso che ha portato alla stesura del testo che regolamenterà i bandi di gara per l’assegnazione delle concessioni sulle cave. Un testo che è stato approvato nell’ultimo consiglio comunale, frutto di un confronto iniziato mesi fa in commissione. "La prima bozza proposta dall’amministrazione in commissione non era molto convincente – scrive Martinelli –, in quanto non coglieva la necessità di riempire di contenuti i criteri già esposti nel regolamento generale sulle cave approvato dall’amministrazione a 5 stelle. Tuttavia anche grazie alle audizioni dei soggetti che a vario titolo sono intervenuti in commissione(sindacati, ambientalisti, imprenditori), è apparsa chiara la necessità di precisare e approfondire alcuni aspetti della proposta.