Nuova Fiat 124 | foto ed info di come potrebbe essere

La124 è stata una sportiva senza capote prodotta dal brand italiano, su base Mazda MX-5, tra il 2016 ed il 2019. Poco più di 24 ila gli esemplari venduti per quello che è stato un modello di poco successo, ma che comunque ha portato visibilità al marchio.Se ladecidesse di rilanciare la 124 Spider,puntare su un design moderno ma fedele alla tradizione, tecnologie avanzate e motori elettrificati. Eccolagenerazione della124:Design e StileLinee retrò-modernizzate, con richiami alla 124 Spider classica e all’ultima generazione.Frontale affilato, con fari LED sottili e una griglia aggressiva.Posteriore elegante, con fari a LED ispirati alla storica 124 e un doppio scarico sportivo.Capote in tela elettrica, per mantenere il fascino roadster.