Terzotemponapoli.com - Nulla da fare per il Napoli Basket priva di Egbunu. Vince nettamente Venezia per 91-68

Riporta il Sito Ufficiale del: non vi è statodaper la squadra napoletana che,di, cedealla Reyercon il punteggio di 91-68 interrompendo così la sua striscia di tre vittorie consecutive.La squadra azzurra è scesa in campo contro la Reyercon la canotta listata a lutto in ricordo di Domenico Cirillo il giovane atleta della formazione Under 19 della società satelliteAcademy prematuramente scomparso ieri.Reyer: primo quartoSono dei centri Kabengele e Totè i primi canestri della gara.si porta avanti 8-4. A metà periodo Green firma la parità 8-8. Totè scatenato segna il canestro del sorpasso 8-10 con il suo sesto punto.reagisce con un parziale 6-0 e si riporta avanti 14-10.