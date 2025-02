Bergamonews.it - Nubi e piogge sparse, neve sopra i 1.000 metri

Il meteo promette una domenica di pieno inverno con. Ecco le previsioni a cura di Marco Tarantola per il Centro Meteo Lombardo.Analisi sinotticaL’afflusso di correnti fredde dall’Europa nordorientale verso la Francia ha determinato la formazione di un vortice depressionario che, con un associato sistema nuvoloso, sta determinando un peggioramento del tempo anche sulla nostra regione.Il fine settimana sarà pertanto caratterizzato dadiffuse e precipitazioni sulla Lombardia, confino a quote collinari in una prima fase.Le temperature, dopo il calo di ieri nei valori massimi, rimarranno stazionarie e saranno influenzate in particolare dalla copertura nuvolosa.Domenica 9 febbraio 2025Tempo Previsto: al mattinoovunque con precipitazioni su tutta la regione, in cessazione sulla pianura orientale; quotaintorno ai 1100su Alpi e Prealpi.