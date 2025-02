Ilgiorno.it - Noviglio chiede sicurezza: "Più divise e telecamere"

Leggi su Ilgiorno.it

Hanno affollato la sala consiliare i cittadini diper partecipare all’incontro sullacon il sindaco Javier Miera, il comandante della polizia locale dei Fontanili Maurizio Grottoli e quello della stazione dei carabinieri di Binasco Rodolfo Spinozzi. Un incontro richiesto dopo l’ondata di furti e rapine che ha esasperato i residenti anche se, denunce alla mano, i reati sarebbero diminuiti rispetto agli anni precedenti, secondo quanto spiegato proprio dal comandante della stazione dei carabinieri, che ha un raggio d’azione molto vasto. "In sintesi per laoccorre collaborare tutti. Noi cittadini come osservatori del nostro territorio, segnalando tempestivamente fatti e persone sospette alle forze dell’ordine e all’unione di polizia locale dei Fontanili – spiega Nadia Verduci di Scelta civicaSi –.