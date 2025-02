Ilrestodelcarlino.it - Notte di violenze a San Benedetto, grave un 22enne: cos’è successo

Sandel Tronto (Ascoli), 9 febbraio 2025 – Un’altradinel centro di San, dove si sono ritrovati centinaia di giovani stranieri di ogni etnia che ad un certo punto hanno scatenato il finimondo. Un tunisino di 22 anni, Y. A. è stato accoltellato e si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Ancona. E’ stato trovato con una vasta ferita su un fianco e con un trauma cranico a seguito dei colpi ricevuti alla testa e in più parti del corpo, vibrati con un bastone. Dopo i primi controlli e gli accertamenti eseguiti nell’ospedale di San, il ventiduenne è stato trasportato all’ospedale di Torrette in prognosi riservata. Un altro cittadino straniero di 35 anni è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo. I carabinieri stanno svolgendo le indagini, ma ancora non c’è alcun identificato, data la bolgia che, insieme alla polizia, si sono trovati a dover fronteggiare.