Notizie Asvis | 2024 anno record per le elezioni ma non per la rappresentanza femminile

Riproponiamo il testo di Maddalena Binda della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 30 gennaio 2025Ilè stato l’con piùdella storia: quasi metà della popolazione, circa 3,6 miliardi di persone, ha votato a livello nazionale. Ma è stato anche l’con il minor tasso di crescita delladegli ultimi 20 anni, come racconta la Bbc.In due terzi dei 46 Paesi analizzati dalla Bbc il numero di donne elette è diminuito. Tra questi ci sono gli Stati Uniti, il Portogallo, il Pakistan, l’India, l’Indonesia e il Sud Africa. Tuvalu, un’isola del Pacifico, ha perso la sua unica parlamentare e ora al governo non ci sono donne. Per la prima volta nella storia laè calata anche al Parlamento europeo.