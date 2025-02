Ilfattoquotidiano.it - Nora Jlassi, in manette il presunto pusher che ha fornito la droga alla 15enne di San Bonifacio (Verona). Altri due denunciati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un 34enne nordafricano è stato arrestato per la morte, si ipotizza per overdose, di(foto), latrovata senza vita il 31 gennaio scorso a San) in un appartamento abbandonato dell’Ater, con tracce di violenza sul corpo. “La facevano prostituire e in cambio dei soldi le davano una dose di cocaina, ma l’eroina non l’ha mai toccata”, hanno detto gli amici e la madre di. Polizia e carabinieri hanno così dato una svolta alle indagini mettendo leale denunciando altre due persone. Lo straniero, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di.A suo carico la Polizia Ferroviaria die i Carabinieri della Compagnia di San, grazie all’attività di indagine compiuta – consistente nell’assunzione di varie testimonianze e nell’ acquisizione di importanti videoriprese – hanno formato un grave quadro indiziario, in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dal fatto di aver ceduto, in più occasioni,minore.