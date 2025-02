Ilfattoquotidiano.it - “Non vedo e non sento, ma sono riuscita a laurearmi. Oggi vivo da sola e sento di avere aperto una nuova strada per chi è come me”

Quando si è iscritta all’università, non essendoci testi in formato digitale, ha scansionato quasi tutti i libri. Ha imparato a prendere i mezzi pubblici in autonomia, usando il bastone bianco e rosso, tra pericoli e sfide quotidiane. Anche spostarsi all’interno del campus era complicato: è stato necessario un grande sforzo di adattamento e orientamento, racconta, anche se spesso era accompagnata da studenti volontari. Francesca Donnarumma, 31 anni, con una malattia rara e degenerativa che da quando aveva tre anni le ha dato gravi problemi di udito e a livello visivo le ha lasciato solo ombre, è stata tra le prime in Italia a laurearsi in Giurisprudenza all’Università di Milano Bicocca.lavora per dare voce alle persone “nella mia stessa situazione, per far valere i loro diritti in una società così complessa”.