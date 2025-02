Ilfattoquotidiano.it - “Non tornerei più con Fedez, addio. Con Tronchetti Provera sono felice, è la cosa migliore capitata quest’anno”: Chiara Ferragni sul red carpet dei Goya Awards

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Nonmai più da lui., arrivederci”.liquida in maniera lapidaria la questione riguardante l’ex marito. Lo fa sul tappeto rosso deiin Spagna. Raggiunta dai microfoni di Hola!, l’influencer nostrana non si sottrae alle domande che, inevitabilmente, toccano anche la sua sfera privata.Il gossip che la vede protagonista in queste settimane dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona non sta incuriosendo solo il pubblico italiano, ma evidentemente anche quello straniero ed è giunto persino in Spagna.si dice “tranquilla econ Giovanni”. I due ormai non si nascondono più e sui social iniziano a spuntare anche le prime foto di coppia (malgrado si mormori che la famiglia di lui stia provando a mettere qualche paletto).