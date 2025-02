Non solo sole a Napoli, Roberta Totaro inaugura a via Carducci il quarto punto vendita

Leggi su Ildenaro.it

, giovane imprenditrice che ha trasformato la sua passione per l’estetica in un vero e proprio impero del benessere, ha aperto in via Giosuèilcentro estetico “Non”. “La nuova apertura – si legge in una nota – segna l’inizio del progetto di franchising: un’occasione imperdibile per le donne che desiderano mettersi in proprio e avere successo nel mondo dell’estetica”.“Non– continua il comunicato – non è un semplice centro estetico, ma un luogo dove le donne possono riscoprire la bellezza interiore ed esteriore, prendendosi cura di sé stesse e concedendosi momenti di relax e coccole. Dai trattamenti di base all’abbronzatura, dalla cura delle unghie all’epilazione, dai massaggi ai trattamenti viso e corpo più all’avanguardia, l’offerta è ampia e variegata, in grado di soddisfare ogni esigenza”.