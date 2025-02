Non sapete che Masini… Ora o mai più bomba Raf davanti a Liorni | la reazione è immediata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ora o mai più, durante la puntata di ieri su Rai 1 c’è stato un momento molto particolare con protagonista Raf che si è lasciato andare ad un commento su Marco Masini e Fedez. La puntata di ieri è stata caratterizzata dalle brusche parole di Donatella Rettore su Pierdavide Carone e dalle critiche a Marco. La cantante, infatti, non ha apprezzato l’esibizione di Pierdavide Carone e lo ha esposto apertamente.>> “Una cosa brutta quando sono uscito dal GF”. Verissimo, il retroscena choc di Bernardo su Jovanotti: “Ma veramente?”. Fan senza paroleLa giudice ha infatti detto: “Mi ha emozionato tantissimo Gigliola Cinquetti. Lui non ha l’età di De Gregori, non ha nemmeno lo spessore di De Gregori, né la voce”. “De Gregori è un mio mito. Ha quel velluto, quella grazia. Solo una donna può reinterpretare questa canzone quasi al pari di Francesca.