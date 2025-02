Gqitalia.it - Non puoi perderti le maglie di Kings League Italia, guardale qui

Laè appena arrivata in: se sarà oppure no una rivoluzione, lo scopriremo con il tempo. Nel frattempo, personaggi come Zlatan Ibrahimovic, Claudio Marchisio, Fedez, hanno fatto parlare molto in queste settimane di un format che è nato in Spagna con l'obiettivo di costruire un prodotto calcistico nuovo, rivolto in particolar modo alle nuove generazioni: un po' per i protagonisti coinvolti, come streamer e youtuber, un po' per il gioco stesso, che stravolge l'esperienza calcistica su due livelli – uno legato alla formula in sé, con squadre da sette giocatori e regole ad hoc, uno legato all'esperienza visiva, molto condizionata dall'idea stessa dello streaming.Su una cosa, però, tifosi nuovi e tifosi tradizionali possono essere d'accordo: leda gioco. Anche in un prodotto innovativo come la, le jersey rimangono un caposaldo immutabile dell'estetica calcistica.