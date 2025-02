Iltempo.it - “Non la daremo vinta alle toghe rosse”. Meloni non molla sui migranti: la nuova idea

La presidente del Consiglio Giorgiaha deciso di non partecipare ad alcuni eventi all'estero, con la voglia di sciogliere i nodi sui. Il governo, svela il Corriere della Sera, è infatti al lavoro su un nuovo provvedimento per sbloccare il progetto dei centri perin Albania, bloccati da decisioni giudiziarie che ne hanno impedito l'operatività. Lanormativa, che potrebbe assumere la forma di un decreto, potrebbe essere pronta già entro martedì. Negli ambienti della maggioranza c'è fiducia sul fatto che questa volta il testo sarà solido e in grado di superare eventuali ostacoli legali: «Non prenderemo un'altra cantonata giuridica», assicura una fonte governativa., che a gennaio aveva ribadito il suo impegno a rendere operativi i centri di Gjader e Shengjin, vede nel braccio di ferro sugli sbarchi con la magistratura un punto centrale della sua azione di governo.