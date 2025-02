Formiche.net - Non è tempo di trollare la cultura trollata. L’opinione di Monti

Introdotto dalla Treccani nella sezione neologismi nel 2018, il verbosignifica: “Comportarsi da troll, provocando e disturbando altri utenti della rete telematica”. Per esempio, si “trolla” facendo commenti su pagine o gruppi Facebook il cui unico compito è quello di far arrabbiare tutti, o, nelle versioni più “erudite”, inventando notizie false (credibili ma esagerate) e pubblicandole online, così da scatenare la rabbia di coloro che sono più “ingenui” perché accecati dall’antipatia o l’odio verso un determinato tema o verso un determinato personaggio pubblico. Ancora, tra gli esempi più evidenti di “troll” rientra senza dubbio l’iniziativa dei 5 Stelle che durante la discussione per la conversione in legge del cosiddetto Decreto, hanno massivamente invaso la discussione facendola volutamente deragliare sul caso Almasri.