Liberoquotidiano.it - "Non è l'attività che pensi tu". Memo Remigi, la risposta a luci rosse a Mara Venier scatena il delirio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Eccoci a Domenica In, una puntata tutta dedicata all'imminente Festival di Sanremo, al via martedì 11 febbraio. Così, nello studio di Rai 1, nella puntata di oggi, domenica 9 febbraio, ha fatto crescere l'attesa con una serie di ospiti d'eccezione dal mondo della musica. Tra i protagonisti in studio, anche, un mito della musica italiana. E Zia, nel presentare gli artisti, ha subito voluto sottolineare la straordinaria forma fisica del cantautore. Parole che hanno innescato un siparietto molto piccante. "ci ha appena detto che fa molto sport, è in perfetta forma, ci vuoi dire tu l'età?", ha chiesto. E lui, con orgoglio, ha risposto: "Ne ho 87!". A quel punto la conduttrice ha ribattuto: "Qual è il segreto per essere così super-attivo alla tua età? Ci hai appena spiegato che hai una grandesportiva.