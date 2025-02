Ilfattoquotidiano.it - “Non caccerò il principe Harry dagli Usa, ha già abbastanza problemi con la moglie. Lei è terribile”: la stoccata di Donald Trump a Meghan Markle

può dormire sonni tranquilli.non ha intenzione di “deportare” il, il cui visto per gli Stati Uniti è oggetto di un contenzioso legale dal momento che la Heritage Foundation sostiene chepotrebbe aver nascosto, in passato, l’uso illegale di droghe che avrebbe dovuto impedirgli di ottenere un visto statunitense.Nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere al New York Post di non essere interessato a cacciaredal paese. La motivazione è piuttosto singolare. “Non voglio farlo”, ha detto. “Lo lascerò in pace. Ha giàcon sua. Lei è“.I rapporti trae la coppia non sono esattamente idilliaci. Nel corso degli anni il duca di Sussex e la consortehanno espresso disapprovazione nei suoi confronti, compreso uno sfogo in cui la duchessa aveva definito il presidente “divisivo” e “misogino”.