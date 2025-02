Ilrestodelcarlino.it - "No al turno notturno, ci sono pochi vigili"

"La proposta del Pri di istituire per il corpo intercomunale di polizia locale di Cesena-Montiano-Mercato Saraceno il servizio not(fascia oraria 01-07) è allo stato attuale improponibile". Lo sostiene la Fp Cgil cesenate per la quale "il corpo di polizia locale è sottodimensionato già da alcuni anni sia sul versante agenti che ufficiali, non solo a Cesena ma in tutto il Paese, frutto delle scelte sbagliate di Governi che gridano alla necessità di maggiore sicurezza pubblica, ma non mettono risorse". "Il numero idoneo previsto dalla legge regionale – prosegue Cgil Fp – infatti sarebbe quello di un agente di polizia locale ogni 1000 residenti, che per Cesena equivarrebbe a circa 97 agenti ufficiali a cui andrebbero sommati i territori di Mercato Saraceno e Montiano. Allo stato attuale il Corpo conta meno di 80 lavoratori.