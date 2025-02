Niqab Bonino | Basta sotterfugi in Italia si rispettano le leggi Chi non vuole venga identificato e sanzionato Non si va in giro irriconoscibili

Leggi su Orizzontescuola.it

L'ex ministro degli Esteri Emma, intervenendo al congresso di +Europa, si è pronunciata senza mezzi termini sulla questione del, il velo integrale islamico, indossato da alcune studentesse in un liceo di Monfalcone, riaccendendo il dibattito sulla sua ammissibilità nelle scuolene.L'articolo: “, insile. Chi non. Non si va in” .