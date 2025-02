Niqab a scuola Emma Bonino sul caso Monfalcone | Niente sotterfugi in Italia la legge lo vieta

Leggi su Open.online

Sul, dove alcune studentesse frequentano le lezioni acon il– il velo integrale che lascia scoperti solo gli occhi –non ammette concessioni. «Inesiste unadel 1975 checategoricamente a tutti di andare in giro irriconoscibili. Chi vuole vivere inl’Abc delle leggine le deve prima conoscere e poi rispettare», ha ribadito al Corriere della Sera, rispondendo indirettamente anche al ministro Valditara che suggeriva un nuovo intervento normativo. Già due giorni fa, quando si erano accesi i riflettori sulla vicenda, la leader di +Europa aveva sentenziato: «L’non è il Bangladesh, i genitori delle ragazze dovrebbero saperlo. Ripeto, non c’entra nulla la religione, ma le regole che la nostra società si è data». La posizione difa rumore perché viene da una donna che ha condotto tutte le battaglia femministe indagli anni Sessanta in avanti.