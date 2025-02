Game-experience.it - Nintendo Direct in arrivo a Febbraio 2025? Un noto insider smorza l’attesa dei fan

Da anni ormaitiene durante il mese diun, così da annunciare le ultime novità insulle proprie console nella prima metà dell’anno, ma nel 2024 la situazione appare meno chiara.Sebbene alcuni rumor abbiano parlato della possibilità di unimminente, ilNateTheHate hato le speranze dei fan dichiarando di non avere alcuna informazione concreta al riguardo. Dopo aver previsto nei giorni l’dello State of Play di PlayStation a, gli è stato chiesto se avesse dettagli su un.Ma proprio a questa domanda la sua risposta è stata chiara: non ha sentito nulla di certo e al momento è completamente all’oscuro sulla questione. Ovviamente è importante precisare che questa dichiarazione non esclude completamente la possibilità chepossa comunque annunciare una breve, proseguendo di conseguenza quanto fatto negli anni scorsi.