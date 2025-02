Juventusnews24.com - Nico Paz Juventus, l’Inter fa sul serio per l’estate! E il Como prepara l’offerta per il Real Madrid: svelate le cifre. Ultimissime

di RedazioneNews24Pazfa sulper! Tutti gli aggiornamenti sul gioiello delancora in orbitaPer il dopo Mkhitaryan, riferisce Tuttosport, in casa Inter si continua a corteggiarePaz. Un'operazione tutt'altro che semplice. Anche il, infatti, vuole provare a tenerlo eliminando tutte le clausole in favore del. I Blancos invece, che hanno ceduto il giocatore per 6 milioni, vantano il 50% sulla futura rivendita e hanno la possibilità di ricomprarlo per 12 milioni. Ilstarebbe pensando di offrirne 15, se non 20. E sullo sfondo c'è anche il calciomercato Juve: si profila un'estate caldissima per il futuro diPaz. Anche i bianconeri lo monitorano.