Internews24.com - Nico Paz Inter, i nerazzurri hanno individuato in lui l’erede di Mkhitaryan: il Como però vuole rovinare i pani!

di RedazionePaz, iin luidi: il! Trattativa in salita per l’argentinoVa avanti da alcuni mesi la corte da parte del calciomercatonei confronti diPaz. Iprovano a sfruttare gli ottimi rapporti tra Javier Zanetti e il padre del ragazzo: come spiega Tuttosport, nonostante il talento argentino classe 2004 sia il grande sogno per il centrocampo del futuro, ilè pronto a mettere i bastoni fra le ruote al club di Viale della Liberazione.PAZ– «Per il dopo, invece, in casa nerazzurra continuano a corteggiarePaz (e piace sempre Ricci del Torino, nel mirino anche del Milan). Operazione tutt’altro che facile quella per il giovane fantasista argentino per un motivo più di altri: ilprovare a tenerlo, eliminando tutte le clausole in favore del Real Madrid.