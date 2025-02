Ilrestodelcarlino.it - Niccolò investito dal pirata della strada: nuove foto e segnalazioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 9 febbraio 2025 – Altree ipotetici numeri di targa da far verificare: dopo la pubblicazione del video dell’incidente in cui è rimasto vittima, in via Mattei, lo scorso 30 gennaio, un ragazzo di 23 anni, sono arrivate diverse informazioni a Maria Peluso, la mamma del ragazzo che sta indagando per riuscire a identificare ilche dopo aver tamponato suo figlioin scooter, si è allontanato senza prestare soccorso. "Ho trovato una grande solidarietà – dice Maria –. Purtroppo anche molti haters che non hanno trovato di meglio da fare che spargere odio su una vicenda gravissima che solo per un caso fortunato non si è trasformata in una tragedia”. La mamma, che passa le sue giornate in ospedale vicino a, che è stato operato venerdì, ha anche intenzione di rivolgersi ad alcune carrozzerie per chiedere se qualcuno con una macchina come quella che ha causato l'incidente (dai video sembra una Nissan Quashqai) sia andato a far sistemare eventuali danni.